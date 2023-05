Carlo III | primo evento con Camilla | conto alla rovescia per l’incoronazione

(Di martedì 2 maggio 2023) Il re e la regina consorte a Westminster con Sunak e Starmer Sarà unin programma per oggi a Westminster ad ‘aprire le danze’ delle celebrazioni reali perdiIII d’Inghilterra.incontreranno i membri delle due camere del parlamento nel corso di una cerimonia che vedrà la presenza anche del premier Rishi Sunak e del leader laburista Keir Starmer. Il re incontrerà esponenti politici che condividono il suo impegno sui temi dell’ambiente, dell’educazione e dell’arte. La regina consorte avrà modo di parlare con quanti si interessano delle sue opere di beneficenza, in particolare per promuovere l’alfabetizzazione, contrastare le violenze domestiche e promuovere l’assistenza per l’osteoporosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tra qualche giorno il modo intero assisterà a uno dei più attesi momenti della nostra storia: l'Incoronazione di red'Inghilterra . Sono molte le generazioni di uomini e donne in tutto il mondo che non hanno mai assistito a una incoronazione di un sovrano, soprattutto di un sovrano del Regno Unito, visto ...La famiglia reale piu' famosa del mondo si appresta a incoronare un nuovo re:. Il prossimo 6 maggio, infatti, il Regno Unito celebrera' il suo nuovo sovrano con una cerimonia - evento che ...Nella foresta, che è di proprietà di Re, sono stati costruiti molti set per la serie, tra cui un castello ancora incompleto. Gill Cheetham, della Bracknell Forest Society, ha affermato: " I ...

La principessa Charlotte compie 8 anni: nella nuova foto ufficiale, scattata da Kate Middleton, è identica a papà William di Galles ...(Adnkronos) - Sarà un evento in programma per oggi a Westminster ad 'aprire le danze' delle celebrazioni reali per l'incoronazione di Carlo III d'Inghilterra. Carlo e Camilla incontreranno i membri de ...