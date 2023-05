Caricare il telefono in pochi minuti con la ricarica rapida

Leggi su navigaweb

(Di martedì 2 maggio 2023) Gli smartphone moderni dispongono di schede tecniche davvero all'avanguardia e di display molto belli da vedere, ma la batteria dura ancora troppo poco rispetto agli "antenati". Per compensare lo scarso livello di carica i produttori di smartphone hanno deciso di puntare sui tempi dirapidi, cercando di velocizzarli al punto da potercompletamente unquasi scarico in meno di 15: l'utente dovrà solopiù spesso, portandosi dietro un caricatore compatibile con la. In questa guida vi mostreremo nel dettaglio cos'è e come funziona ladel, una caratteristica sempre più richiesta dagli utenti ma che si presenta con varie tecnologie molto ...