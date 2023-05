Caressa | «Mkhitaryan regolare Lukaku ora può essere decisivo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Fabioha stilato la top 11 della giornata di Serie A su Youtube. Tra i migliori della settimana secondo il giornalista ci sono alcuni calciatori dell’Inter. MIGLIORI – Fabioparla di tre giocatori dell’Inter: «sappiamo che è un giocatore forte, ma non viene sottolineata la serietà con cui gioca questo ragazzo.è sempre, non ha dei bassi in una stagione se non quando sto male. Ha fatto benissimo con l’Inter il ruolo da mezzala, si inserisce e calcia spesso da fermo. È un giocatore che in Europa è stato fondamentale, se ne parla meno di altri. È tornato Lautaro Martinez, ha vissuto un periodo di difficoltà fisica per la benzina finita dal Mondiale. L’argentino ha giocato ogni partita fino alla Finale del Mondiale. A fine stagione el toro ha potuto giocare ...