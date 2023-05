Carenza Pediatri sul territorio | il grande bluff tutto campano

(Di martedì 2 maggio 2023)sul, Medici senza Carriere: 377in attesa di incarico ma da Regione Campania nessuna risposta!disul. Continua la mobilitazione deial fine di offrire un migliore servizio sul. Secondo Medici senza Carriere sarebbero circa 377 iinseriti nelle graduatorie della Regione Campania. Ma la Regione non pubblica la lista delle zone carenti. Proprio su questo l’associazione ha inviato una comunicazione in redazione che lasciamo di seguito. Comunicazione Medici senza Carriere Negli ultimi anni in tutta Italia si è andati incontro ad un numero sempre crescente di pensionamenti didi Libera Scelta. Ciò ...

Manca in tutta Italia l' amoxicillina , "l'antibiotico dei bambini" perché quello di prima scelta per diverse patologie infettive pediatriche. Ihanno lanciato l'allarme sulladi questo farmaco essenziale, quello più adatto a numerose patologie comuni fra i più piccoli, sia da solo che insieme all'acido clavulanico, e sul ...Cosa dicono i medici Ispiegano: 'Sono ormai molti mesi che c'èdi amoxicillina, antibiotico di prima scelta per infezioni batteriche comuni che colpiscono i bambini e lasi ...: 'Sono ormai molti mesi che c'èdi amoxicillina, antibiotico di prima scelta per infezioni batteriche comuni che colpiscono i bambini e lasi è allargata ad amoxicillina + ...

Pediatri italiani lanciano l'allarme: "Carenza di amoxicillina ... Il Salvagente

Un appello per la carenza di amoxicillina, un antibiotico molto usato anche per diverse patologie dei bambini. Lo hanno rivolto all'Aifa (l' Agenzia Italiana del Farmaco ), l'Associazione culturale Pe ...E' il farmaco più utilizzato per curare scarlattina, bronchiti e otiti. I medici si rivolgono all'Aifa: "Grave rischio, agire subito". E spunta l'ipotesi di produrlo all'Istituto Farmaceutico Militare ...