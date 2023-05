Continuano a scendere i prezzi dei, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato venerdì, mentre il Brent resta sotto quota 80 dollari. Staffetta Quotidiana segnala un giro di ribassi dei ...Continuano a scendere i prezzi dei, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato venerdì, ...in deciso calo. Per il gasolio, in particolare, siamo su ...'Isintetici sono un'opportunità che possiamo avere, ipoteticamente. E' molto importante ... Nel 2026 l'Unione Europea rivedrà ciò che è stato deciso sino ade poi noi avremo tempo fino ...

Carburanti, oggi prezzi in forte calo Adnkronos

Gli e-fuel stanno facendo molto discutere da quando la Germania ha ottenuto una proroga da parte dell'Unione Europea sull'utilizzo di questi carburanti sintetici. Come sappiamo, anche dopo il 2035 sar ...Jenny Slate si unisce a Blake Lively e Justin Baldoni in It Ends With Us, nuovo film sentimentale tratto dall'omonimo best seller di Colleen Hoover.