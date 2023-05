Cara Ambra | giusto chiedere la parità ma le vocali al femminile sono una conquista delle donne

(Di martedì 2 maggio 2023) In un momento in cui il “maschile istituzionale” sta riprendendo quota, bene battersi per quel 20% di retribuzione in meno. Ma anche contro il cono d'ombra che continua a renderci invisibili. E quando le cosenominate male, non si fa altro che aggiungere sofferenza e...

Noi ci teniamo tutto,. Le parole giuste e lo stipendio giusto'. Dunque la stoccata: 'Che peccato utilizzare un palco così importante per dire cose tanto sbagliate, tra benaltrismo da bar e ...ha ragione quando punta il dito contro le disparità di genere e chiede parità salariale e rispetto. Ha ragione quando ricorda che, dopo aver avuto un figlio, una donna su cinque non lavora più. ...Che è anche nelle parole:, non è solo una questione di vocale, come hai provato a sottolineare approfittando del palco del Concertone del Primo Maggio'. 'Avvocata, ingegnera, architetta' ...

Cara Ambra, il percorso verso quell'uguaglianza che parte dal ... articolo21

- Il Tar salva di nuovo l’orso Jj4 e tutti ad esultare. Mai visto nessuno adoperarsi tanto per un carcerato umano. Per un animale pericoloso e problematico invece sì. La società sta andando verso l’ab ...Ambra, le donne e la provocazione: 'Tenetevi le vocali e torniamo alla ciccia'. E Selvaggia Lucarelli insorge Sul palco del Concertone hanno sfilato oltre 50 artisti e la musica è stata come sempre al ...