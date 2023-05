Capaccio | presentato il progetto “ECO FARMING”

Leggi su zon

(Di martedì 2 maggio 2023) Venerdì 28 aprile la ASSOPROF in collaborazione con la OP LATTE BUFALINO diPaestum ha organizzato presso la sua nuova sede in via Rettifilo, con la gradita presenza di allevatori e veterinari locali, la presentazione delECO. Ilconsidera l’allevamento come un ecosistema e valuta le sue interazioni con gli ambienti esterni, proponendo soluzioni sostenibili ed ecologiche attraverso l’utilizzo di biotecnologie. I prodotti ASSOPROF consentono di accelerare ed ottimizzare le reazioni di biodegradazione che avvengono in natura ASSICURANDO IL CORRETTO EQUILIBRIO DELL’ECOSISTEMA. Diversi imprenditori hanno dato la disponibilità per ospitare ilpilota. Seguiranno altri incontri con altre associazioni di allevatori bufalini e produttori di latte. Per aderire al ...