Cannes 2023 | John C Reilly sarà il presidente della giuria Un Certain Regard

Reilly ha prendere il posto di Valeria Golino (presidentessa della scorsa edizione) in qualità di presidente della giuria di Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di(16 - 27 ..."Moretti protettivo e ironico". Presto in due nuove ..."Ho vissuto così tanti momenti che mi hanno cambiato la vita al Festival di(dal mio miracoloso primo viaggio con Paul Thomas Anderson alla celebrazione del mio 50° compleanno sul palco del ...

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla ... Movieplayer

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...John C. Reilly sarà il presidente della giuria Un Certain Regard, una delle sezioni del festival di Cannes 2023 che si terrà dal 16 al 27 maggio.