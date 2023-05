Campionato | in campo per la 26ª giornata Meran-Lumezzane in diretta streaming

(Di martedì 2 maggio 2023) Nella foto in alto un’azione durante il match-Orvieto (©Women) La Serie C, ritorna inquesto week, per disputare la 26ªdelnazionale con calcio di inizio alle ore 15.30. Apre il turno oggi alle ore 11 il match Su Planu-Pinerolo. Tra le partite in programmaWomen-sarà trasmessa insul canale ELEVEN della LND: https://mycujoo.tv/view/event/clgxdqc1n4kpe0jdzqaw6j7t5?src=CPT SVF Le designazioni arbitrali Girone A: Su Planu-Pinerolo (Pasquetto di Crema), Freedom-Pro Sesto (Bonasera di Enna), Spezia-Città di Pontedera (Tedesco di Battipaglia), Fiamma Monza-Real Meda (Li Vigni di Palermo), Vittuone-Independiente Ivrea (Rosini di Livorno), ...

...nella gara giocata allo stadio di Saltocchio e valida per la 26esima giornata deldi ...30) sarà di scena suldel Baiardo Genova, Gara difficile questa ma non impossibile per Fenili & c....amaranto scenderanno ini giocatori di Asd As L'Aquilone, Asd Teramo NV, Apd Picena Non Vedenti, Gsd Non e semivedenti Bolzano 1, Gsd Non e semivedenti Bolzano 2. Gli incontri disi ...... gioca una bella partita contro una formazione ostica che, nelle partite di, ha battuto ... La squadra di casa rientra indecisa a far sua l'intera posta in palio e, dopo appena 6 ...

Sergio Pirozzi. Dopo il terremoto, torna in campo e vince il suo quarto campionato Tuttocampo

Nuovamente vigilia di campionato ed ultimo infrasettimanale della stagione per il Lecce, che domani sarà ospite della Juventus. A presentare la ...Una punta di diamante, altre due carte da medaglia e diverse outsider pronte a procurarsi e sfruttare eventualmente l'occasione per andare a caccia del grande exploit. Si può riassumere così almeno su ...