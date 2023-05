Campania | domiziana in tilt | in corso protesta degli allevatori bufalini

(Di martedì 2 maggio 2023) Ancora unacasertani. Un gruppo nutrito di persone si sono riversate in strada, bloccando con i trattori la circolazione su via Domizia, all’altezza della Rotonda dell’Agnena. Motivo della manifestazione è il piano della Regionedi eradicazione della brucellosi e della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Brucellosi: allevatori casertani in strada coi trattori, disagi Agenzia ANSA

La brucellosi è una malattia infettiva che possono infettare diversi animali domestici come mucche, capre e pecore in Campania ...Allevatori bufalini in protesta: bloccata la Domiziana. Una decisione dettata dalla “disperazione”, come sottolineano, rimarcando l’intenzione di restare ...