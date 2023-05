Cammello e rosso fluo colorano un look con bomber corto e pantalone oversize perfetto per la primavera

Leggi su amica

(Di martedì 2 maggio 2023) Quella tra tinta neutra e coloreè una delle accoppiate cromatiche più di tendenza della2023. Il modo migliore per indossarla ora? Declinata in uncomposto dae pantaloni, arricchito da tanti piccoli dettagli. Mettere insieme due colori così diversi tra loro è il trend del momento. Lo abbiamo visto sulle passerelleestate 2023 di Fendi, Tod’s, Givenchy e Issey Miyake, solo per citarne alcuni. Indossare una sfumatura neutra e una neon insieme è molto facile. E questo è il periodo giusto per farlo. Gioco di opposti, tra forme e colori L’idea outfit di oggi viene dallo street style. Il punto di partenza è quello di accostare due capi opposti tra loro per lunghezza, proporzioni e nuance. Ovvero un...