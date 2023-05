Cambio di arbitro al Getafe CF

(Di martedì 2 maggio 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 05/02/2023 ore 14:29 CEST Guillermo Cuadra Fernández sostituisce Mario Melero López per infortunio L’uomo di Madrid è il secondodella Liga che fischia più falli a partita ed è quello che ha fischiato più rigori in questa stagione Il Professional Competition Arbitration Committee (CACP) modifica la nomina dell’Mario Melero Lopez dirigere ilCF – RC Celta de Vigo alla 33ª giornata di Prima Divisione a causa di un infortunio. Il suo sostituto sarà del Madrid Guillermo Cuadra Fernández. Cuadra Fernández È il secondodella Liga che fischia più falli a partita (29), solo dietro gonzález forte ed è l’che ha assegnato più rigori in questa stagione, con un totale di 11 e ha mostrato più ...

Sarri: "Penalizzati dal cambio di temperatura, arbitro da fermare"

