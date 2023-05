Calendario Mondiali judo Doha 2023 | programma | orari e diretta tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Ildeidi, inda domenica 7 a sabato 13 maggio a, in Qatar: ecco le informazioni per seguire tutte le sfide. Al via 630 atleti in rappresentanza di 99 Paesi, pronti a darsi battaglia sul tatami dell’Al Attiya Arena per aggiudicarsi il prestigioso titolo e salire sul podio iridato. L’Italia sarà al via con 9 uomini e 9 donne, il massimo consentito dal regolamento, con l’obiettivo di eguagliare e magari migliorare il bottino di due medaglie ottenuto lo scorso anno nell’edizione di Tashkent. STREAMING E TV – Tutti i combattimenti saranno visibili sul sito dell’IJF, mentre i Final Block saranno trasmessi anche intv per gli abbonati sui canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, ...

Calendario Mondiali judo 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Ancora pochi giorni di attesa e poi i riflettori della ABHA Arena di Doha si accenderanno in occasione dei Campionati Mondiali di judo 2023, in programma da domenica 7 a domenica 14 maggio. La rassegn ...