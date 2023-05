Calendario Liga spagnola 2023 oggi | orari 2 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Si aprirà questa sera, martedì 2, il 33mo turno di. Il campionato spagnolo, che si può vedere in esclusiva su DAZN, ripropone già nella giornata odierna la sfida a distanza tra il Barcellona capolista e il Real Madrid che insegue a 9 punti di distanza. I blaugrana giocheranno alle 19.30 al Camp Nou contro un Osasuna ottavo che coltiva ancora qualche speranza europea. La squadra di Xavi è reduce dal 4-0 rifilato nell’ultima partita al Betis Siviglia. Alle 22.00 in campo invece il Real Madrid in casa della Real Sociedad quarta e in piena corsa per assicurarsi un posto Champions. I baschi hanno vinto 2-0 contro l’Osasuna nell’ultima giornata, mentre i Blancos hanno avuto la meglio dell’Almeria (4-2). Completa ildi giornata la sfida tra lo stesso Almeria e l’Elche ultimo che nell’ultima uscita ha trovato la prima ...