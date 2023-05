Calderone | lavoriamo perché taglio del cuneo sia strutturale

ha parlato di impegno e di prudenza anche sulla possibilità di tagli dei contributi per i redditi superiori a 35mila euro. . . 2 maggio 2023... Marina, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 parlando della possibilità di proroga del taglio del cuneo fiscale anche per il 2024. 'per il rinnovo nel 2024, ma ci vuole ...... ha aggiunto. Per il ministro 'l'impegno è di lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale l'intervento sul cuneo fiscale'.per il rinnovo nel 2024, ma ci vuole ...

Calderone, lavoriamo per taglio del cuneo strutturale Il Sole 24 ORE

Arrivano le tanto attese misure sul lavoro, con un decreto approvato dal Consiglio dei ministri che il Governo Meloni ha fortemente e simbolicamente Decreto Lavoro ...Un ulteriore taglio del cuneo che si tradurrà in 100 euro in più in busta paga, l'innalzamento del tetto di esenzione per i fringe benefit, il superamento del Reddito di cittadinanza con l'arrivo dell ...