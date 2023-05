Calderone | «Lavoriamo per taglio strutturale del cuneo fiscale»

(Di martedì 2 maggio 2023) La ministra del Lavoro: «L’impegno è di lavorare per creare le condizioni per renderequesto intervento. Ci deve essere una situazione che lo consente. Bisogna agire con prudenza con attenzione ai conti»

"Con norme lavoro non c'è rischio precarizzazione" Secondo, le norme del decreto Lavoro sui contratti a termine approvato il 1 maggio non comportano rischi di precarizzazione. È un ...Leggi Anche Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Meloni 'salta' la conferenza stampa e manda un video: 'Non capisco le polemiche' A proposito del fatto che la norma possa diventare ...ha parlato di impegno e di prudenza anche sulla possibilità di tagli dei contributi per i redditi superiori a 35mila euro. . . 2 maggio 2023

Calderone, lavoriamo per taglio del cuneo strutturale Il Sole 24 ORE

La ministra del Lavoro respinge le accuse dei sindacati al decreto approvato il primo maggio nel consiglio dei ministri: le norme del decreto ...Il taglio del cuneo fiscale, come lo ha definito il presidente Meloni «il più importante degli ultimi decenni», aumenterà il netto in busta paga delle ...