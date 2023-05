Calciomercato Milan | il big in attacco dalla Premier | Maldini al lavoro

(Di martedì 2 maggio 2023), il club rossonero è alper rinforzare l’con un big de Roberto Firmino resta un nome caldo per il. L’attaccante brasiliano, classe ’91, si svincolerà dal Liverpool il prossimo 30 giugno e potrebbe anche lasciare l’Inghilterra.ne sta caldeggiando particolarmente l’acquisto: l’approdo in Champions dei rossoneri potrebbe dare una sterzata decisiva alla trattativa, secondo la stampa inglese.

Roma,ed Inter (quest'ultima anche con la finale di Coppa Italia da disputare) dovrebbero risentire delle fatiche europee lasciando punti preziosi magari negli scontri con le 'disperate' a ...... verso il sistema arbitrale, verso chi lo scudetto lo ha vinto sul campo , proprio come il Napoli, verso i tifosi delle altre squadre vincenti, che sono Juventus,, Roma e Inter e Lazio, se ...Leggi anche, Scaroni: 'Verso il bilancio in attivo: fatturato oltre 350 milioni'. Su De Ketelaere... Lautaro via senza Champions, offerta record all'Inter.retroscena Iscriviti ...

Calciomercato Milan – Il nuovo bomber lo sponsorizza RedBird Le ultime Pianeta Milan

Durante l’estate, il Milan potrebbe salutare Ciprian Tatarusanu, secondo portiere che potrebbe trovare spazio altrove al Torino. Nonostante manchi ancora un mese all’inizio del calciomercato, Maldini ...La trentatreesima giornata di Serie A TIM è alle porte e con essa il match Milan - Cremonese. Ecco dove e come vedere la partita.