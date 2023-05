Calciomercato Juventus | ci sono novità su Zakaria | cambia tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 2 maggio 2023) A fine stagione ladeve risolvere la questioneanche se, nelle ultime ore, sembrano esserciper il centrocampista. I bianconeri, al termine della stagione, dovranno pensare alla costruzione della rosa per il prossimo anno; i dubbidiversi e tra questi non possiamo non citare il futuro di(Ansafoto)Il centrocampista, arrivato nella stessa sessione di mercato in cui laacquistò Vlahovic, non è riuscito (nonostante un buon inizio) ad imporsi nel sistema di gioco di Allegri. La conseguenza è stata la cessione, in prestito, al Chelsea con la speranza che il centrocampista potesse trovare continuità in maglia blues. Le cose nonandate secondo le aspettative., infatti, sta ...