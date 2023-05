Calcio | Udinese - Napoli confermata giovedì 4 maggio alle 20 45

(Di martedì 2 maggio 2023) La partita di, in programma, resta in calendario20.45. A confermarlo, in conferenza stampa in Prefettura a, il prefetto partenopeo Claudio Palomba.

La partita di- Napoli, in programma giovedì 4 maggio, resta in calendario alle 20.45. A confermarlo, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Claudio Palomba. Al comitato ...... il Napoli di Luciano Spalletti ha già iniziato a preparare la sfida di giovedì contro l', ... che sarebbe coinvolto circa l'opportunità di anticipare (alle 18 o alle 18.30) ildi inizio ...Il Prefetto di Napoli Colomba ha confermato che la sfida trae Napoli si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45. Questa mattina era stato convocato un comitato d'ordine pubblico in Prefettura, per discutere di un eventuale cambio di orario legato agli (...

Udinese-Napoli: si va verso il cambio orario del calcio d'inizio. Ecco quando potrebbe giocarsi ilgazzettino.it

Le dichiarazioni del patron azzurro al termine del tavolo tecnico in Prefettura in vista della sfida di giovedì ...(Adnkronos) – Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto giovedì sera per permettere ai tifosi di assistere in diretta su un maxischermo alla partita Udinese-Napoli. Lo ha annunciato il pr ...