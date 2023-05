Calcio | Semplici ' Bisogna essere più cinici e non guardare dietro'

... "una squadra forte, che sta bene e contro la quale sarà fondamentale prestare la massima attenzione - prosegue- In queste partite finali dovremo dare più del massimo e sarà fondamentale ......stampa in vista della sfida di Serie A contro l'Atalanta Leonardo, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa. MONZA - "Il ko crea problemi di classifica ma ilè questo. ...Alla vigilia di Atalanta - Spezia sono arrivate le parole in conferenza stampa di Leonardo. Il tecnico dei liguri ha delineato il momento delicato della sua squadra impegnata nella ...è ...

Semplici: "Sensazioni positive, i ragazzi risponderanno nel modo ... Calcio Spezia

'In queste partite finali dovremo dare più del massimo' LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Il nostro percorso è stato lineare, il problema è che quelle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...