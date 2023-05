Calcio | Premier League | l’Arsenal non molla e schianta il Chelsea Si attende il recupero del Manchester City

Leggi su oasport

(Di martedì 2 maggio 2023) Partenza, sorpasso, controsorpasso e traguardo (anche se manca ancora qualche settimana). No, non è una gara di Formula 1, ne tanto meno la MotoGP. Stiamo parlando die il campionato in questione è uno dei più affascinanti sulla faccia della terra. Ci riferiamo alla. La massima serie inglese sta procedendo spedita verso la fase finale: ci troveremmo pure alla 34esima giornata, ma alcune compagini dovranno recuperare delle gare. Una squadra che, ad esempio, le ha giocate tutte e trentaquattro sin qui, è proprio. Questa sera i Gunners, all’interno dell’Emirates Stadium, hanno disputato il North-West London Derby contro i rivali di una vita: il. Gli uomini di Mikel Arteta si sono imposti per 3-1 sui Blues, di fattondo la compagine guidata ...