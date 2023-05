Calcio | nota bipartisan di Ruotolo | De Giovanni e Quagliariello | Troppo odio su Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 maggio 2023) “E’ piu’ forte di loro. Non ci riescono. Non e’ goliardia, e’ qualcosa di piu’ profondo, dinei confronti di una citta’ e di un popolo. Non sopportano che si possa essere felici, orgogliosi, di una squadra di, della squadra didella propria citta’”. Cosi’ in unacongiunta Sandro, Maurizio dee Gaetano, intervengono sulle reazioni negative dei tifosi organizzati di altre squadre rispetto all’entusiasmo di quelli napoletani in attesa di festeggiare il terzo scudetto. “Da Udine, da Verona, Bergamo, Torino. Le tifoserie organizzate di queste citta’ – sottolineano – fanno sapere, con appositi comunicati, che non tollereranno feste dei napoletani. Non ricordiamo identiche iniziative in occasione delle vittorie di squadre ...