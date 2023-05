Calcio | Mondiali femminili senza copertura tv in Europa? Infantino | “Offerte inaccettabili | non svenderemo”

(Di martedì 2 maggio 2023) Proseguono le scintille tra il presidente della Fifa Giannie le emittenti intenzionate a trasmettere i prossimidiin programma in Australia e Nuova Zelanda. Il numero 1 delmondiale definisce “” leper i diritti tv della rassegna iridata. Nel ricordare che le emittenti pubbliche hanno “il dovere di promuovere e investire nello sport femminile”,rivela che nonostante idonne abbiano un’audience pari al 50-60% della Coppa del Mondo maschile, “offrono solo 1-10 milioni di dollari contro i 100-200 proposti per gli uomini. Questo è uno schiaffo a tutte le grandi giocatrici della Coppa del Mondo femminile e a tutte le donne del mondo”. E se le cose non ...

