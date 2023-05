Calcio | la Lega Serie A si rafforza negli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Milano, 2 mag. - (Adnkronos) - Continua la crescita dellaA nel mondo con l'obiettivo di ampliare il prodotto "", aumentare il networking e le partnership ed essere vicini alle esigenze degli stakeholder a livello globale. Nell'ottica di perseguire questa strategia, l'ufficio dellaA a New York sarà guidato da Andy Mitchell, manager con 30 anni di esperienza in aziende di assoluta eccellenza nel mondo dei media, del digital marketing, delle telecomunicazioni e dei social media. Mitchell ha infatti lavorato in precedenza presso Facebook/Meta, guidando il lavoro dell'azienda con le società di media a livello globale, e presso CNN Worldwide, dove ha guidato il settore del digital marketing e le partnership. "L'internazionalizzazione del brandA e lo ...