(Di martedì 2 maggio 2023) Londra, 2 mag. - (Adnkronos) - "Tutto ciò che poteva andare storto, è andato storto. La stagione era iniziata in modo relativamente regolare: c'è stato un passaggio di proprietà, che è stato un grande cambiamento per l'intero club. Poi Thomasè statoe questo ovviamente fa la differenza in una squadra come questa. Quando vinci con un allenatore e poi viene licenziato...". Così l'attaccante del Chelsea Kaiin merito all'esonero di Thomasdello scorso autunno. "Dopo la Coppa del Mondo non abbiamo giocato bene e abbiamo perso molti punti. Inoltre sono arrivati molti nuovi giocatori durante il mercato invernale e c'è bisogno di tempo per inserirli al meglio e potergli far mostrare la loro qualità", aggiungea 'Kicker'.

... gara valida per la trentaquattresima giornata della Premier League 2022 - 2023:di inizio ... In attacco spazio a Mudryk e Gallagher a supporto di. Le probabili formazioni di Arsenal - ......stabilità economico - finanziaria (condizione quasi tipica deltedesco), grazie ad una costante ricerca di talenti su cui realizzare ricche plusvalenze, (si pensi ad esempio a Kai), la ...Spazio al 3 - 4 - 3 con James, Kanté, Fernández, Cucurella a supporto di Mudryk,(in dubbio) e Sterling. Di fronte un Real Madrid che non rinuncia alla formazione migliore. Ancelotti non fa ...

Calcio: Havertz, 'Tuchel esonerato senza motivo' Gazzetta di Reggio Gazzetta di Reggio

È un derby di Londra dal sapore amaro quello che questa sera, martedì 2 maggio, vedrà affrontarsi all'Emirates Stadium Arsenal e Chelsea. Il match, valido per la 34ma giornata di Premier League ingles ...La partita Arsenal - Chelsea di martedì 2 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata della Premier League 2022-2023 ...