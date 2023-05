Calcio | Fifa minaccia di non trasmettere Mondiali femminili in Europa | ' offerte inaccetabili'

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - L'organo di governo delmondiale, la, hato di nonla Coppa del mondo femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda quest'estate nei cinque grandi paesi europei, a causa di disaccordi sui diritti dei media. "Ledelle emittenti, principalmente nei 'Big 5' paesi europei, sono ancora molto deludenti e semplicemente inaccettabili", ha dichiarato il presidente dellaGianni Infantino che non ha nominato i paesi, ma secondo le informazioni della Dpa, la Germania è tra questi. La sconfitta della Germania contro l'Inghilterra nella finale femminile di Euro 2022 è stato il programma più visto della televisione tedesca lo scorso anno, con 17.952 milioni di visualizzazioni. Infantino ha detto che "se le...

Una situazione di stallo è iniziata lo scorso ottobre, secondo Infantino, laha "l'obbligo morale e legale di non svendere" ilfemminile "Pertanto, se le offerte continuano a non essere ...In un anno importante per ilfemminile, durante il quale a luglio è in programma laWomen's World Cup 2023 in Nuova Zelanda, il progetto "La passione per ilnon fa distinzioni" si ...Leao, arrivato al Milan da promessa, oggi è astro delmondiale. Ha vinto l'anno scorso lo ... tanto che sta preparando un nuovo ricorso da presentare ae tribunali internazionali per farsi ...

