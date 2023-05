Calcio | Diritti tv Mondiali donne | Infantino ' Offerte inaccettabili'

(Di martedì 2 maggio 2023) Il torneo potrebbe non essere trasmesso nei 5 principali Paesi europei ZURIGO (SVIZZERA) - Giannialza la voce. Sul tavolo leper itv per i prossimifemminili che ...

White Knight, ora Eit Sport, era controllata dalla famiglia di Marco Bogarelli, l'ex presidente di Infront Italia e manager deimedia delscomparso nel 2021. I margini operativi del ...Sul tavolo le offerte per itv per i prossimi Mondiali femminili che si giocheranno in ... Pertanto, se le offerte continuano a non essere eque (nei confronti delle donne e delfemminile),...E se si dicesse addio all'esclusività deidella Serie A Cosa cambierebbe per il nostroe, dal punto di vista dei tifosi, che conseguenze economiche ci sarebbero E cosa cambierebbe ...

L’asta per i nuovi diritti tv della Serie A Il Post

Il torneo potrebbe non essere trasmesso nei 5 principali Paesi europei ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Gianni Infantino alza la voce. Sul tavolo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...