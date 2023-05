Calcio | Bayern Monaco | Upamecano torna a correre dopo l' infortunio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag (Adnkronos) - Sorrisi in casaaver saltato il match contro l'Hertha Berlino, oggi èto ad allenarsi sulla corsa Dayot. Il difensore aveva riscontrato un problema muscolare lo scorso 27 aprile. Secondo il tecnico bavarese Thomas Tuchel, il francese dovrebbe rimanere fuori dai giochi per circa due settimane. Al lavoro anche Lucas Hernandezla rottura del crociato subita con la Francia ai mondiali in Qatar. L'ex Atletico Madrid manca dallo scorso Novembre, ma probabilmente si rivedrà in campo soltanto nella prossima stagione.