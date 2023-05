Mistersa che squadra troverà a Torino: "All'andata non eravamo ancora pronti a fare un certo tipo di, eravamo più attendisti. Penso sia sbagliato pensare che la Juve non stia facendo ...Andiamo oltre, - afferma- consapevoli come siamo che si parte per fare una prestazione importante e non possiamo permetterci di lasciare nulla per strada". . . 2 maggio 2023Domani la Juventus sarà di scena allo Stadium contro il Lecce , con i salentini in piena lotta per non retrocedere in serie B. Alla vigilia del match, Marcoha presentato così la sfida alla truppa di Allegri: "Vogliamo conquistare i punti che servono su ogni campo per scrivere la pagina di storia che tutti vogliamo fare. Non c'è turnover, considero ...

Calcio: Baroni 'Vogliamo punti anche con Juve', Banda nel tridente Tiscali

Recuperato anche Colombo, fuori Gallo e Strefezza LECCE (ITALPRESS) - Dopo aver ritrovato i tre punti contro l'Udinese, il Lecce sogna di battere ...E' un Lecce rinfrancato nello spirito e nella classifica quello che vola alla volta di Torino per la sfida di domani sera contro la Juve, dopo i tre punti conquistati nell'ultimo turno superando l'Udi ...