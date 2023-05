si è poi soffermato sulle scelte di formazione e sulle condizioni di Benassi e Tsadjout : 'Ho già deciso chi partirà titolare, ma non l'ho ancora detto ai ragazzi. Io considero tutti i ...vede una squadra sempre più in crescita: "La Cremonese per me, a parte, la brutta partita contro l'Udinese è da un paio di mesi che fa buone partite e ottiene buoni risultati. Ora siamo ...... rincorrono una disperata salvezza con il quartultimo posto distante sette punti: agli uomini diserve una vera e propria impresa, a partire dalla proibitiva sfida di San Siro.d'...

Calcio: Ballardini 'Milan forte ma se siamo squadra possiamo fare bene' Tiscali

Benassi è recuperato, slitta invece il rientro di Tsadjout CREMONA (ITALPRESS) - Sulla carta la partita è proibitiva ma la Cremonese ha dimostrato ...Alla vigilia della sfida contro il Milan, l’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha parlato così in conferenza: “Galdames è un ragazzo che ha il gioco del calcio nel sangue. Lui sa sempre dove ...