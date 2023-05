Calcio | Allegri | ' qualificazione alla Champions nodo cruciale per la programmazione'

(Di martedì 2 maggio 2023) Torino, 2 mag. - (Adnkronos) - "In questo momento qui non sappiamo se giocheremo lache è ilsul fatto della". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampavigilia del match con il Lecce sottolineando l'importanza di centrare la partecipazioneprossima edizione dellaLeague. "Bisogna stare calmi e concentrarsi solo su quello che dobbiamo fare, mancano 32 giornifine della stagione poi quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuteremo, lo valuterà la società nel migliore dei modi", aggiunge

... dobbiamo essere concentrati e rispettosi" Db Bologna 30/04/2023 - campionato diserie A / Bologna - Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: MassimilianoIn vista di ...ne fa cenno ricordando "le vicissitudini dell'annata" e, alla fine, quando chiedono dei rinnovi di Di Maria e Rabiot perché, ricorda il tecnico, la Champions è "nodo cruciale". L'attaccante ...Massimilianovuole tornare alla vittoria. Da quando alla Juve sono stati restituiti, almeno momentaneamente, i 15 punti in classifica, i bianconeri non ne hanno più azzeccata una, almeno in campionato. Tre ...

