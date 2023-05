Cairo | “Giro d’Italia corsa a tappe più dura del mondo nel Paese più bello del mondo”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) Urbanonon vede l’ora che il2023 parta. Il presidente oltre che del Torino, ma anche del Rcs MediaGroup Urbano ha parlato in quel di Roma, in occasione della “Vetrina per il saper fare italiano” nella sala delle Conferenze internazionali del Ministero degli Affari Esteri, del prossimo. Le parole di: “Mi fa piacere che da parte del governo italiano ci sia stata la sensibilità di capire quanto ilpossa fare per il nostro, come possa attrarre turisti e non solo. Parliamo di unaseguita da milioni di persone sulle strade e vista in 200 paesi nel. L’Italia ha, credo, il 70% del patrimonio ...