(Di martedì 2 maggio 2023) La stagione di Alessioalnon è certamente andata secondo quelle che erano le aspettative comuni. In Brianza il portiere to...

Quasi impossibile stilare una possibile tabella. Per la B è così, ancora di più. Nelle ... al Curi - dove la squadra mostra spesso difficoltà nel costruire gioco - arriva ilche vuole ...Tre puntiper il Brescia. Nella gara delle 12.30 Palermo frenato dal Como, domenica vittoria dele 1 - 1 tra Spal e ...... nelle ultime due gare, due scontri casalinghi, venerdì 5 maggio contro il, formazione in ... le prossime partite in casa saranno fondamentali per raggiungere unamolto importante per ...

Cagliari: la salvezza del Monza fa scattare il riscatto di Cragno Calciomercato.com

Simone Santoro esce dal Mazza arrabbiato ma convinto che il Perugia potrà centrare la salvezza. "La sconfitta sarebbe stata una beffa perché la squadra ha fatto una grande partita. Abbiamo fatto gol, ...Spal e Perugia si dividono la posta in palio e il Modena continua a tenere la zona playout distante 7 punti. Termina 1-1 lo scontro direttissimo per la salvezza di Ferrara, anche la sconfitta della Te ...