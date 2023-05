Cadavere sulla spiaggia a Passoscuro | identificata la donna “Si è suicidata”

(Di martedì 2 maggio 2023) Fiumicino – Ha un nome latrovata mortadinella prima mattina di ieri, 1 maggio (leggi qui). Si tratta di una 65enne romana, originaria del quartiere di San Basilio. Secondo i militari dell’Arma, che da ieri indaganovicenda, non ci sarebbero dubbi: la, classe ’58, si sarebbe tolta vita gettandosi in mare a Fregene. Proprio nella celebre località balneare del litorale romano, infatti, è stata trovata l’auto della. Il suicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio del 30 aprile. Le onde, poi, hanno trascinato il corpo per quasi tre chilometri, fino a, dove è stato trovato da un passante che ha allertato le forze dell’ordine. Anche le ecchimosi presenti sul volto sarebbero compatibili con ...

Il corpo senza vita di una donna, dall'apparente età di 40-45 anni, caucasica, è stato trovato stamani sulla battigia della spiaggia di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino. Sul posto i militari del ...