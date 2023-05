(Di martedì 2 maggio 2023) Il fatto è accaduto verso le 19 (le 20 in Italia) e a pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III. Il re e la regina consorte Camilla non erano a palazzo in quel momento, ha precisato la Bbc. TI ...

Un uomo, sospettato di essere armato, è stato arrestato fuori dai cancelli di. Lo ha reso noto Scotland Yard citata dalla Bbc. L'uomo avrebbe lanciato nel parco del palazzo delle presunte cartucce di arma da fuoco ed è stato trovato in possesso di una borsa ...Il fatto è accaduto verso le 19 (le 20 in Italia) e a pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III. Il re e la regina consorte Camilla non erano a palazzo in quel momento, ha precisato la Bbc. TI ...Un uomo, sospettato di essere armato, è stato arrestato fuori dai cancelli di. Lo ha reso noto Scotland Yard citata dalla Bbc. L'uomo avrebbe lanciato nel parco del palazzo delle presunte cartucce di arma da fuoco ed è stato trovato in possesso di una borsa ...

Buckingham Palace, uomo lancia cartucce di arma da fuoco: arrestato TGCOM

A Londra un uomo è stato arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Lo ha reso noto Scotland Yard. Avrebbe lanciato nel parco del palazzo reale delle presunte cartucce di arma da fuoco ed è st ...Un uomo, sospettato di essere armato, è stato arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Lo ha reso noto Scotland Yard citata dalla Bbc. L'uomo avrebbe lanciato nel parco del palazzo delle ...