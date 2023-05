Sono stati i vigili del fuoco deldistaccamento a precipitarsi nella zona e, idranti alla mano, hanno circoscritto e domato l'incendio, prima che si estendesse e provocasse ulteriori danni. I ......densa di ammiccanti promesse che è la notte Chi non si è gasato nel sentirsi habitué di un, ... non si è trovato a girare per casa mentre "l'ennesimo caffèindisturbato sul gas, tardi per ...I vigili del fuoco deldistaccamento, accorsi sul posto, in pochi attimi hanno circoscritto e spento il rogo. I pompieri, assieme ai carabinieri, si sono occupati del sopralluogo di rito per ...

“Brucia il locale del rivale per avere più clienti”: a Bergamo la guerra della movida, 6 arresti BergamoNews.it

Notte di fuoco a Ravanusa. La Land Rover di proprietà di un pensionato settantaduenne è stata danneggiata da un incendio divampato in via Donizelli. Il veicolo era parcheggiato sotto l’abitazione dell ...Stanotte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in Via Palmiro Togliatti, all’interno di un’area privata ...