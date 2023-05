Brucellosi | allevatori casertani in strada coi trattori | disagi per la circolazione

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGlibufalini del Casertano, che da oltre un anno protestano contro il piano della Regione Campania di eradicazione dellae della Tbc, hanno occupato con ila statale Domiziana tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone. Molti iper la, quasi bloccata. Sul posto ci sono i Carabinieri e la Polizia di Stato. Gli, rappresentati dal Coordinamento Unitario il cui portavoce è Gianni Fabbris, lamentano come il piano regionale abbia portato negli ultimi anni all’abbattimento di oltre 140mila bufale, di cui solo poco più dell’1% risultate realmente malate da analisi post-mortem, e alla chiusura di 400 aziende bufaline con 5000 posti di lavoro persi, e annunciano che non rimuoveranno il blocco finché ...

...il settore zootecnico " ha precisato l'assessore Cavaliere " Veniamo da un periodo particolarmente negativo per gli, con il diffondersi di diverse epidemie, come i focolai di...... glie l'Unione Europea. Il relativo marchio viene concesso in base alla dimostrata ...Natale e Sgambato " sono stati già mortificati dai piani regionali di eradicazione dellae ...... ha detto l' assessore regionale all'Agricoltura , Nicola Caputo, sulla questione della... L'obiettivo condiviso è tutelare la salute collettiva, glie tutta la filiera della ...

