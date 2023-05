la prima per Lucianell'"Open 35 de Saint - Malo", WTA 125 (l'equivalente dei challenger maschili più prestigiosi) dotato di un montepremi di 115mila dollari, che si sta disputando ...Non lo è stato per Luciacon Lesia Tsurenko e nemmeno per Casper Ruud contro Matteo ... ma Musetti si salva con unaprima e tiene la battuta ai vantaggi. Da quel momento, il carrarino ...... quest'anno al via da quindicesima testa di serie, è stato protagonista di unaavventura ... Al via nella rassegna anche Trevisan, Giorgi, Paolini e, oltre alla qualificata Errani. Il ...

Bronzetti, buona la prima a Saint Malò Tiscali

Buona la prima per Lucia Bronzetti nell’“Open 35 de Saint-Malo”, WTA 125 (l’equivalente dei challenger maschili più prestigiosi) dotato di ...Tennis | Featured, WTA | È un torneo WTA 1000 a Madrid fin qui da dimenticare per le italiane. Delle quattro che hanno fatto il loro esordio nel main draw, a esclusione di Sara ...