Brindando all’incoronazione di Carlo III

(Di martedì 2 maggio 2023) Sabato 6 maggio, a distanza di 8 mesi dalla morte della madre,III sarà (finalmente) incoronato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.Abbiamo quindi pensato con cosa si potrebbe brindare se non con la bevanda per la quale il Regno Unito è famoso. No, non il gin, una bella tazza di tè. Stiamo brindando al re, non vorrete mica farlo a casa con una semplice bustina!? Quella lasciamola per il raffreddore. E non fateci rabbrividire tirando fuori il bubble tea. Ci vuole qualcosa di più sostanzioso! Il tè all’inglese, anche conosciuto come tè pomeridiano, è spesso accompagnato da una varietà di prelibatezze come biscotti, torte, scones con panna e marmellata, sandwich al cetriolo o al salmone affumicato. Inoltre, è comune servire il tè con latte e zucchero o miele, a seconda delle preferenze personali. Il tè all’inglese è spesso considerato ...