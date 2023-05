Brighton & Hove Albion vs Manchester United – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 maggio 2023) In cerca di rivincita per il dispiacere dei calci di rigore in FA Cup, ilaccoglie ilall’Amex per la sfida di giovedì 4 maggio in Premier League. L’ultima volta la squadra di Roberto De Zerbi ne ha rifilati sei al Wolverhampton Wanderers in un massacro senza pietà, mentre i Red Devils hanno intaccato le ambizioni europee dell’Aston Villa con un trionfo per 1-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono ...