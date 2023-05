La ministra dell'Ambiente, Marina Silva, ha annunciato che il governo "intensificherà le misure contro la violenza dei garimpeiros" e saranno mobilitaterisorse per far fronte al fenomeno. ...Ed è ciò che ho fatto durante il mio mandato, con i miei ministri"."Dovete sapere che ci sono 400 petizioni per la creazione di riserve autoctone e circa 3.500 petizioni per la creazione di...Pelé diventa una parola inLa notizia era nell'aria ed è stata ufficializzata, tramite ... aveva più volte adottato termini di derivazione calcistica per ufficializzarli comeparole (...

Brasile: nuove violenze contro i nativi Yanomami in Amazzonia ... Agenzia ANSA

Ribeirao Preto (Brasile), 2 mag. (askanews) - Bagno di folla per l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro all'inaugurazione informale ...Non si arresta la violenza contro i popoli nativi dell'Amazzonia brasiliana, dove un indigeno di 34 anni è stato ucciso ed altre due persone sono state ferite con armi da fuoco, durante un funerale ne ...