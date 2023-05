Bper insieme a Talent Garden progetta formazione It innovativa

(Di martedì 2 maggio 2023) E’ stato formalizzato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione traBanca e, la digital skills academy leader in Europa. L’intesa, si legge in una nota, prevede un piano diinedito dedicato agli specialisti It della banca, che include sessioni di approfondimento, webinar e masterclass sui temi digitali e sulle nuove tecnologie It (che includono ambiti relativi a: evoluzione delle fintech, open innovation, design thinking, cybersecurity for It, blockchain, Web 3 e Metaverso), oltre alla creazione di un osservatorio tecnologico sulle skill di settore, per un totale di oltre 40 ore di incontri previsti nell’arco dell’intero percorso. “Abbiamo deciso di rivolgerci ad un’eccellenza dellaIt a livello internazionale – afferma Giuseppe Corni, Chief Human Resource ...

"Il programma Tech Around You riveste un ruolo chiave nel percorso strategico IT diBanca" " sottolinea Massimiliano Baga, Chief Information Officer diBanca " in quanto lo sviluppo degli ..."Il programma Tech Around You riveste un ruolo chiave nel percorso strategico IT diBanca" " sottolinea Massimiliano Baga, Chief Information Officer diBanca " in quanto lo sviluppo degli ...' Il programma Tech Around You riveste un ruolo chiave nel percorso strategico IT diBanca ', sottolinea Massimiliano Baga , Chief Information Officer diBanca, ' in quanto lo sviluppo ...

Tech Around You insieme a Talent Garden formazione IT innovativa BPER Banca

È stato formalizzato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione tra BPER Banca e Talent Garden, la digital skills academy leader in Europa.Corni (BPER Banca): "Investiamo sulla formazione dei nostri dipendenti, oltre che sulle infrastrutture, per poter garantire strumenti digitali di primo livello" ...