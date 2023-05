Boxe | Mauro Forte – Francesco Grandelli in tv | programma | orario e streaming Europeo pesi piuma

(Di martedì 2 maggio 2023)(17-0-2, 7KO) sfida(16-1-2, 3KO) nel match valido per la prestigiosa cintura europea dei, lasciata vacante da Kiko Martinez. L’evento intero inizierà alle 20:30 di venerdì 5 maggio, mentre per il main event bisognerà aspettare circa le 23:00. A Tivoli nella Boxing Night c’è il secondo atto tra i due pugili, ad oltre un anno di distanza dalla prima sfida del novembre 2021, quando lo split draw consentì adi difendere il titolo di campione dell’Unione Europea. Nella serata sono in palio altri due titoli continentali. Stephanie Silva (7-0-0) deve difendere la sua cintura di campionessa europea dei supermosca contro la francese Mailys Gangloff (8-3-0, 2KO), mentre Simona Salvatori (8-0-0, 2KO) ...

