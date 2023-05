Borse | vigilia Fed di tensione Milano chiude a -1 | 6% | pesano tonfo greggio e debito Usa

(Di martedì 2 maggio 2023) A pesare anche la frenata della manifattura in Cina e gli allarmi sulpubblico americano. I listini vedono sfumare il timido tentativo di rimbalzo iniziale e chiudono tutti in rosso con cali vicini al 2%

Ha frenato nel finale Piazza Affari, (Ftse Mib - 1,65%), portandosi in coda alle altreeuropee di cui era stata regina per gran parte della seduta. Vivaci gli scambi, per oltre 2,3 ...alla...Il titolo aveva sostenuto il listino fino a metà giornata alladella pubblicazione dei conti trimestrali, ma poi ha cambiato passo. Fa peggio l'altra big del paniere, Intesa - 2,35% Spread in ......Fed e Bce sui tassi e gli allarmi sul debito pubblico americano mandano in fibrillazione le... cadono sul finale con UniCredit ( - 1,8% alladei conti), Mps ( - 2,2%) e Intesa Sp ( - 2,4%)...

