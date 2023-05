Borsa | Milano chiude in forte calo | - 1 | 65%

Deboli le Borsee europee: tonfo del petrolio Brusca frenata delle Borse europee che, dopo una prima parte di seduta con cali contenuti, hanno imboccato con decisione la via dei ribassi in scia al '...Deboli le Borsee europee: tonfo del petrolio Brusca frenata delle Borse europee che, dopo una prima parte di seduta con cali contenuti, hanno imboccato con decisione la via dei ribassi in scia al '...spicca il rialzo di Campari , che ha chiuso il primo trimestre con un utile prima delle imposte di 133,6 milioni di euro, in aumento del 24,8%, su vendite nette pari a 667,9 milioni, in ...

Borsa di Milano oggi 2 maggio: Ftse Mib positivo, spread a 186 punti Money.it

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Scivolano in chiusura le principali borse europee. Parigi cede l'1,45% a 7.383 punti, Londra l'1,24% a 7.773 punti, ...