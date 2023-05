Borsa | l' Europa in calo dopo l' inflazione | piatta Milano

Le dinamiche sono particolarmente complesse ine negli Stati Uniti, dove un'ampia maggioranza dei principali economisti (90% e 68% rispettivamente) prevede quest'anno un'inflazione alta o ...L'area Nord, Centro ed Est(16% del totale) ha registrato una crescita organica del +16%, con la Germania che ha registrato un +11,1%. Le vendite dell'area Asia - Pacifico (8% del totale) sono ...Le Borse europee proseguono in calo dopo i dati sull'inflazione ed in vista delle decisioni di Fed e Bce Sul rialzo dei tassi. Salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si ...

Borsa: l'Europa apre contrastata in vista decisioni sui tassi Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mag - Nel primo trimestre 2023, Campari ha registrato un utile di gruppo prima delle imposte-rettificato pari a 139,2 milioni di euro, in aumento del +24,6% ...Le Borse europee proseguono in calo dopo i dati sull'inflazione ed in vista delle decisioni di Fed e Bce Sul rialzo dei tassi. Salgono i rendimenti dei titoli di Stato. (ANSA) ...