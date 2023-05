Borsa di Milano oggi 2 maggio 2023

(Di martedì 2 maggio 2023)– . Ha frenato nel finale Piazza Affari, (Ftse Mib -1,65%), portandosi in coda alle altre borse europee di cui era stata regina per gran parte della seduta. Vivaci gli scambi, per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, in linea con le sessioni successive a quella del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Europa corre con euro e riscossa Kiev,+1,6%Europa in calo attende Wall Street e Pil Usa,-1,4%sale dell’1,6%, slancio Tim e Mpsdi28 febbraiodi29 marzo ...

... non è la funzione della Bce', aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le Borse del mondo, e del 16,92% alladi, quantificata in una percentuale mai ...... dai 15 a 18 anni, ha vinto il primo premio (scultura lignea dell'artista Andreino Giaccone e... Categoria Giovani concertisti: Davide Masi, di Gessate (), cui è stato pure assegnato il ...Ha frenato nel finale Piazza Affari, (Ftse Mib - 1,65%), portandosi in coda alle altre borse europee di cui era stata regina per gran parte della seduta. Vivaci gli scambi, per oltre 2,3 miliardi di ...

Borsa, Milano chiude in forte calo: -1,7% Agenzia ANSA

(Borsa Italiana) Ne parlano anche altre testate Borse europee ... Greggio perde oltre 4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mag - La frenata della manifattura in Cina, le imminenti decisioni ...Il giudice ha condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione Abdallah Bouguedra, 22enne di origini nordafricane, per le aggressioni sessuali di capodanno 2022 in Duomo ...