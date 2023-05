Bonus occhiali 2023 | online piattaforma richieste Isee | importo aggiornamento 2 MAGGIO

... la documentazione per la detrazione per ilfacciate eristrutturazione: fatture, ... medicinali, omeopatia); fattura del dentista; fatture o documento commerciale dell'ottico (con ...). Un beneficio che si può chiedere nella forma del rimborso (per spese già sostenute dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023 ) oppure nella forma del voucher (da spendere per acquisti ...Nell'ultimo appuntamento di Informazione Fiscale ai microfoni di Giornale Radio si parla del2023 . Durante la puntata di " 120 Minuti ", la trasmissione di Vicky Mangone , andata in onda nella mattinata del 27 aprile, la giornalista di Informazione Fiscale, Rosy D'Elia , ha ...

Bonus occhiali, al via la piattaforma per le domande: ecco a chi spetta e come richiederlo Il Sole 24 ORE

E' attiva la piattaforma del ministero della Salute. Il bonus vale 50 euro ed è destinato ai cittadini con Isee non superiore a 10mila euro ...Bonus vista a maggio 2023 Ottime notizie per chi ha problemi di vista e deve rifarsi gli occhiali o le lenti. Dal 20 aprile 2023 è attiva la piattaforma per richiedere il bonus vista online, un ...