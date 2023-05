Bonan | «Inter? Quando sta bene difficile da battere! A Verona…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Alessandro, ospite a Sky Sport24, ha parlato del turno infrasettimanale di Serie A soffermandosi anche sull’e le possibili scelte di Inzaghi per il match di Verona. Il giornalista ha poi analizzato l’ottimo momento della squadra. ROSA PROFONDA ? Alessandroha fatto un’analisi sull’imminente turno del campionato parlando anche di Hellas Verona–. Le sue parole: «Sarà un turno con partite molto difficili. Chiaramente lo è sia per le squadre che lottano per non retrocedere, perché affrontano squadre importanti, ma anche viceversa. Ipotizzare dei riposi eccellenti è complicato perché sono gare complesse. Ad esempio Gasperini non è uno a cui piace cambiare e quindi credo che schiererà la formazione titolare e così anche l’che ha le sue certezze. Poi per i nerazzurri si può anche ...