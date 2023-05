Blackwater – Analisi di un fenomeno editoriale dirompente

Leggi su screenworld

(Di martedì 2 maggio 2023) Stati Uniti. Anni Venti. Una città sperduta nell’Alabama viene inondata da un fiume in piena. Dalle acque emergono animali putrefatti, tanta disgrazia e una donna dai capelli color rame pronta a conquistare la più ricca famiglia di Perdido. Sono queste le premesse di, una saga di sei romanzi scritta nel 1983 da Michael McDowell, un vecchio amico di Tim Burton con cui ha lavorato a Beetlejuice e Nightmare Before Christmas. McDowell voleva chefosse una pubblicazione serrata con un libro tascabile in uscita ogni due settimane. Come una serie tv da gustare un romanzo per volta in una vorace sessione di bing-reafing. E se non siete ancora stati abbagliati dalle splendide ed evocative copertine dal retrogusto retro di, probabilmente non entrate in una libreria da almeno 4 mesi. Perché ...